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19:06, 3 июля 2024Путешествия

Юноша отправился на школьную экскурсию с друзьями и не выжил

Daily Mail: 17-летний юноша отправился на школьную экскурсию и не выжил

Фото: Martyn Wheatley / Globallookpress.com

В Великобритании 17-летний юноша отправился на школьную экскурсию с друзьями и не выжил во время купания в море. Об этом сообщает Daily Mail.

Уточняется, что школьники пропустили инструктаж по технике безопасности и сразу направились на пляж Уэст-Уиттеринг в Сассексе. Когда подростки заметили пропажу друга, на место были вызваны команда спасателей, а также полиция. С помощью гидроциклов пропавшего смогли найти, а на вертолете его доставили в больницу.

Однако выжить несовершеннолетнему не удалось. Ведется расследование случившегося.

Ранее отдыхавшая на пляже в Греции с семьей девочка не выжила, получив удар молнии на глазах родителей. Несчастный случай произошел на пляже Фарос. 13-летняя Доротея купалась в море с отцом и матерью, но им помешал внезапно начавшийся ливень.

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      Марк Успенский
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