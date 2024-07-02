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19:30, 2 июля 2024Путешествия

Отдыхавшая на пляже с семьей девочка получила удар молнии на глазах родителей и не выжила

Daily Mail: 13-летняя девочка не выжила из-за удара молнии на пляже в Греции

Фото: Dimitar Kyosemarliev / Reuters

Отдыхавшая на пляже в Греции с семьей девочка не выжила, получив удар молнии на глазах родителей. Об этом сообщает Daily Mail.

Несчастный случай произошел на пляже Фарос. 13-летняя Доротея купалась в море с отцом и матерью, но им помешал внезапно начавшийся ливень. Вскоре за дождем последовала гроза. Семейство вышло из воды и бросилось к машине: впереди бежал отец, чуть поодаль мать, а за ними дочь. В этот момент в девочку ударила молния.

Отец услышал треск и увидел, как его жена и дочь упали на песок. «Мой ребенок упал и больше не поднялся», — рассказал он. По данным судмедэксперта, причиной случившегося стала металлическая бусина размером с пуговицу на купальнике Доротеи.

Ранее в самолет немецкой авиакомпании Lufthansa ударила молния. Инцидент произошел с летевшим из Франкфурта-на-Майне (Германия) в Гетеборг (Швеция) Airbus A321-200 9 июня.

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