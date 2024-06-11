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09:22, 11 июня 2024Путешествия

В самолет с пассажирами на борту ударила молния в небе

В летевший из Германии в Швецию самолет Lufthansa ударила молния

Фото: Кирилл Пономарев / «Лента.ру»

В самолет немецкой авиакомпании Lufthansa ударила молния. Об этом пишет портал AeroInside.

Инцидент произошел с летевшим из Франкфурта-на-Майне (Германия) в Гетеборг (Швеция) Airbus A321-200 9 июня. В этот момент на борту лайнера находились пассажиры.

Отмечается, что на подлете к аэропорту назначения пилоты наблюдали в небе разряды атмосферного электричества и мощную кучевую облачность. В ходе приземления между грозовых облаков в воздушное судно попала молния.

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Несмотря на это, посадка прошла благополучно, никто не пострадал. По данным источника, самолет временно отстранили от полетов.

Ранее в направлявшийся в Армению лайнер российской авиакомпании ударила молния. Непредвиденная ситуация произошла со следовавшим из Самары в Ереван Airbus A319.

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      Фариза Бацазова
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