В самолет с пассажирами на борту ударила молния в небе

В летевший из Германии в Швецию самолет Lufthansa ударила молния

В самолет немецкой авиакомпании Lufthansa ударила молния. Об этом пишет портал AeroInside.

Инцидент произошел с летевшим из Франкфурта-на-Майне (Германия) в Гетеборг (Швеция) Airbus A321-200 9 июня. В этот момент на борту лайнера находились пассажиры.

Отмечается, что на подлете к аэропорту назначения пилоты наблюдали в небе разряды атмосферного электричества и мощную кучевую облачность. В ходе приземления между грозовых облаков в воздушное судно попала молния.

Несмотря на это, посадка прошла благополучно, никто не пострадал. По данным источника, самолет временно отстранили от полетов.

Ранее в направлявшийся в Армению лайнер российской авиакомпании ударила молния. Непредвиденная ситуация произошла со следовавшим из Самары в Ереван Airbus A319.

