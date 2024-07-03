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20:27, 3 июля 2024Экономика

В России призвали вернуться к советскому опыту из-за нехватки сварщиков

Глава ВТБ Костин оценил численность сварщиков по титану в России в 30-40 человек

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Россия сталкивается с проблемами в области подготовки технических кадров, в первую очередь рабочих специальностей. Например, сварщиков по титану в стране осталось от 30 до 40 человек. Такую оценку на Финансовом конгрессе Банка России дал глава ВТБ Андрей Костин, передает РИА Новости.

Он призвал вернуться к советскому опыту подготовки специалистов из-за их очевидной нехватки, но подчеркнул, что задача выглядит решаемой. По инженерному составу Костин тоже заметил возобновление практик СССР в виде формата «завод-втуз».

Таким образом, констатировал глава ВТБ, заточенность на конкретную подготовку, начиная со специального среднего и высшего образования, позволит снять остроту кадровой проблемы.

В то же время он добавил, что дефицит специалистов для него не выглядит проблемой номер один. «Если на верфи стоит станок 1932 года, то, наверное, большие навыки особо не требуются», — заключил Костин.

Ранее банкир сравнил текущее состояние верфей в России с историческим музеем из-за древности представленного там оборудования и самих сооружений. С осени 2023 года банк ВТБ получил в доверительное управление на пять лет 100 процентов акций Объединенной судостроительной корпорации (ОСК), а сам Костин стал председателем совета директоров компании, в связи с чем он и объездил все предприятия.

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