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15:30, 3 июля 2024Россия

Мощный пожар на складе химикатов в российском городе сняли на видео

В Березовском Свердловской области загорелся склад химикатов

В городе Березовский Свердловской области загорелся склад с химикатами. Местные жители сняли мощный пожар на видео, записи опубликовал Shot в Telegram.

На кадрах видно, что пламя достигает высоты в десятки метров. Пожар сопровождается плотными клубами дыма. «Нас из космоса видно, наверное», — комментирует инцидент один из очевидцев.

По информации издания, возгорание произошло на складе компании «Петронит», которая занимается производством химикатов, реагентов и удобрений. Также стало известно, что во время пожара прозвучали взрывы. Информация о пострадавших пока не поступала.

Ранее крупный пожар произошел на бывшем авиастроительном заводе МиГ в Москве. Возгорание площадью около 300 квадратных метров зафиксировали в выселенном здании на четвертом этаже. Пострадавших нет.

ЖЗЛ
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      Константин Лысяков
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