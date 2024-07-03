Мощный пожар на складе химикатов в российском городе сняли на видео

В городе Березовский Свердловской области загорелся склад с химикатами. Местные жители сняли мощный пожар на видео, записи опубликовал Shot в Telegram.
На кадрах видно, что пламя достигает высоты в десятки метров. Пожар сопровождается плотными клубами дыма. «Нас из космоса видно, наверное», — комментирует инцидент один из очевидцев.
По информации издания, возгорание произошло на складе компании «Петронит», которая занимается производством химикатов, реагентов и удобрений. Также стало известно, что во время пожара прозвучали взрывы. Информация о пострадавших пока не поступала.
Ранее крупный пожар произошел на бывшем авиастроительном заводе МиГ в Москве. Возгорание площадью около 300 квадратных метров зафиксировали в выселенном здании на четвертом этаже. Пострадавших нет.