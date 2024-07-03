МИД России: Киев нарушил фактически все статьи Конституции Украины

Киев нарушил фактически все статьи Конституции Украины, не пощадив ни одной из них. Об этом заявил заместитель директора департамента информации и печати МИД России Андрей Настасьин, передает ТАСС.

«Вместо свободного демократического государства Украина превратилась в тоталитарное неонацистское образование, в котором на системной основе нарушаются основные права и свободы человека, а граждане превратились не просто в заложников, а фактически в рабов Банковой. При нынешнем киевском режиме не осталось фактически ни одной статьи конституции, которая не была бы нарушена», — сказал он в ходе брифинга.

Дипломат также подчеркнул, что сейчас на Украине «растоптаны» все положения конституции, гарантирующие свободу политической деятельности и запрет цензуры, а также использование русского языка, право на свободу мировоззрения и вероисповедания, право на свободу мысли и выражения взглядов и многие другие.

Настасьин добавил, что поздравление Владимиром Зеленским украинцев с днем Конституции 28 июня выглядело как «неприкрытое издевательство над гражданами и глумление над основным законом страны». По его словам человек, узурпировавший власть, не может считаться гарантом конституции.

В День Конституции Украины, 28 июня, депутат Верховной Рады Александр Дубинский обратился в Верховный суд с требованием провести в стране выборы президента. По его словам, власть на Украине заключала «кулуарное соглашение», которое подорвало демократию и привело к расцвету коррупции на фронте и в тылу.