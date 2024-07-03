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09:03, 3 июля 2024Экономика

Москвичам посоветовали не купаться в фонтанах

«Гормост»: купание в фонтанах опасно для здоровья

Фото: Наталья Селиверстова / РИА Новости

Купание в фонтанах Москвы может быть опасно для здоровья, предупредил в разговоре с РИА Новости начальник участка «Гормост-Фонтаны» учреждения по эксплуатации и ремонту инженерных сооружений «Гормоста» Виталий Сизов.

Он пояснил, что внутри чаш фонтанов расположены струйные насадки, светильники, а также датчики уровня воды. Это оборудование может травмировать тех, кто решил освежиться и искупаться в фонтане. Несмотря на то, что сооружения промывают минимум раз в месяц, меняя в них воду, в фонтанах купаются уличные собаки и птицы, а жаркая погода только способствует размножению микроорганизмов, которые могут стать причиной инфекционных заболеваний, добавил Сизов.

Ранее стало известно, что во вторник, 2 июля, суточная температура в столице побила рекорд 134-летней давности, достигнув плюс 32 градусов. Как отметили синоптики, в среду, 3 июля, жаркая погода в центре Европейской России имеет все шансы продолжить череду рекордных максимумов.

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