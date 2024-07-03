Москвичей предупредили о резкой смене погоды ближе к выходным

Собянин предупредил москвичей о жаре в четверг и смене погоды в пятницу

В четверг, 4 июля, в Москве сохранится аномальная жара, однако ближе к выходным жителей и гостей столицы ожидает резкая смена погоды. Об этом в своем Telegram-канале предупредил столичный мэр Сергей Собянин.

По его словам, в четверг температура воздуха вновь превысит отметку в плюс 30 градусов. В этот день он посоветовал не проводить много времени на улице пожилым людям, беременным женщинам и детям.

Градоначальник сообщил, что в условиях экстремальной жары на станциях метрополитена и некоторых станциях МЦД, где температура воздуха превышает норму, жителям будут раздавать питьевую воду. Он добавил, что в ближайшее время городские службы будут работать в усиленном режиме.

В пятницу, 5 июля, по словам Собянина, погода резко изменится. На смену летнему зною придут шквалистый ветер до 20-25 метров в секунду, грозы и град. Ожидаются осадки, вполовину превышающие месячную норму. В заключение мэр призвал сохранять бдительность в непогоду и вовремя реагировать на предупреждения синоптиков.

Ранее синоптик Татьяна Позднякова заявила, что уже к выходным в Москве станет прохладнее. По ее словам, дневная температура опустится до плюс 25 градусов.