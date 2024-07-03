На Украине назвали число имеющих бронь от мобилизации мужчин

Около 600 тысячи мужчин на Украине имеют бронь от мобилизации в армию. Это число назвал в радиоэфире депутат Верховной Рады Дмитрий Наталуха, ее цитирует ТАСС.
«Забронированных у нас есть чуть меньше 600 тысяч мужчин. Похоже, 565 тысяч [человек]», — заявил парламентарий.
Всего, по его оценкам, мобилизационный потенциал страны составляет 5-6 миллионов украинцев.
Ранее Наталуха рассказал об экономической модели бронирования от мобилизации на Украине. По его словам, целью таких мер должно стать бесперебойная работа критически важных для экономики страны сотрудников.