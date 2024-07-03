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18:12, 3 июля 2024Бывший СССР

На Украине назвали число имеющих бронь от мобилизации мужчин

Депутат Рады Наталуха: около 600 тыс. украинцев имеют бронь от мобилизации

Фото: Alina Smutko / Reuters

Около 600 тысячи мужчин на Украине имеют бронь от мобилизации в армию. Это число назвал в радиоэфире депутат Верховной Рады Дмитрий Наталуха, ее цитирует ТАСС.

«Забронированных у нас есть чуть меньше 600 тысяч мужчин. Похоже, 565 тысяч [человек]», — заявил парламентарий.

Всего, по его оценкам, мобилизационный потенциал страны составляет 5-6 миллионов украинцев.

Ранее Наталуха рассказал об экономической модели бронирования от мобилизации на Украине. По его словам, целью таких мер должно стать бесперебойная работа критически важных для экономики страны сотрудников.

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      Глеб Палехов
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