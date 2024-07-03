Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
15:57, 3 июля 2024Мир

На Западе назвали США худшим врагом Украины

Экономист Сакс: США сладкими речами привели Украину к катастрофе

Фото: Alina Smutko / Reuters

Профессор Колумбийского университета Джеффри Сакс назвал США худшим врагом Украины, который привел ее к катастрофе. Об этом американский экономист заявил в интервью YouTube-каналу Judging Freedom.

«США сладкими речами привели Украину к катастрофе. Я уже писал, что мы кормили власти Украины сказками о том, как они вступят в НАТО и потом будут жить долго и счастливо», — сказал он.

По его словам, это была иллюзия ради агрессивного внешнеполитического курса Вашингтона.

Ранее Сакс отметил, что население Украины не слышат в его собственной стране. Он отметил, что власти отлавливают украинцев на улицах и отправляют их на передовую против воли.

Что думаешь? Оцени!
      Семен Александров
      Обсудить
      Последние новости

      США пригрозили увеличить дальность ударов ВСУ по территории России. Как отреагирует Москва?

      В США назвали главного кандидата на замену Байдена

      НАТО расширит присутствие в Латвии

      Зеленский допустил новое контрнаступление ВСУ

      В Госдуме оценили идею ввести дополнительный выходной для одной категории граждан

      Наркодилеры получили срок за сбыт наркотиков российским военнослужащим

      Российскую чиновницу и двух бизнесменов осудили из-за падения ворот на ребенка

      Дженнифер Лопес заметили без обручального кольца на фоне слухов о разводе с Беном Аффлеком

      Раскрыта опасность экстремальных солнечных событий

      Назван способ сэкономить на ЖКУ

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше