Экономист Сакс: США сладкими речами привели Украину к катастрофе

Профессор Колумбийского университета Джеффри Сакс назвал США худшим врагом Украины, который привел ее к катастрофе. Об этом американский экономист заявил в интервью YouTube-каналу Judging Freedom.

«США сладкими речами привели Украину к катастрофе. Я уже писал, что мы кормили власти Украины сказками о том, как они вступят в НАТО и потом будут жить долго и счастливо», — сказал он.

По его словам, это была иллюзия ради агрессивного внешнеполитического курса Вашингтона.

Ранее Сакс отметил, что население Украины не слышат в его собственной стране. Он отметил, что власти отлавливают украинцев на улицах и отправляют их на передовую против воли.