Объект инфраструктуры был поврежден в Днепропетровской области Украины

Глава Днепропетровской области сообщил о повреждении инфраструктуры в регионе

Глава областного совета Днепропетровской области Украины Николай Лукашук сообщил о повреждении объекта инфраструктуры в регионе. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

«Поврежден лицей (...), инфраструктурный объект. Из-за обстрелов произошли возгорания, которые оперативно ликвидировали спасатели», — написал Лукашук.

По его словам, объект был поврежден в результате ударов беспилотными летательными аппаратами и артиллерией.

Ранее стало известно, что несколько взрывов прогремели на днепропетровском заводе «Южмаш». На снятом местными жителями видео видны столбы дыма после взрывов. «Это на заводе», — сказал один из очевидцев.