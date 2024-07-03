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18:54, 3 июля 2024Бывший СССР

Объект инфраструктуры был поврежден в Днепропетровской области Украины

Глава Днепропетровской области сообщил о повреждении инфраструктуры в регионе

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Глава областного совета Днепропетровской области Украины Николай Лукашук сообщил о повреждении объекта инфраструктуры в регионе. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

«Поврежден лицей (...), инфраструктурный объект. Из-за обстрелов произошли возгорания, которые оперативно ликвидировали спасатели», — написал Лукашук.

По его словам, объект был поврежден в результате ударов беспилотными летательными аппаратами и артиллерией.

Ранее стало известно, что несколько взрывов прогремели на днепропетровском заводе «Южмаш». На снятом местными жителями видео видны столбы дыма после взрывов. «Это на заводе», — сказал один из очевидцев.

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      Валентин Карант
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