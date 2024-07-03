Пограничникам захотели позволить изымать паспорта у россиян

МВД предложило позволить пограничникам и дипломатам изымать паспорта с ошибками

Пограничникам и дипломатам захотели позволить изымать у россиян паспорта с ошибками. С соответствующим предложением выступило МВД, пишет «Российская газета».

По словам замначальника управления паспортной и регистрационной работы ГУВМ МВД России Екатерины Сизовой, в случае принятия законопроекта у россиян смогут изымать как внутренние, так и заграничные паспорта, если в них содержатся неверные сведения.

К таким ошибкам предложили отнести, в частности, отметку о пересечении границы во внутреннем паспорте, рисунок, а также отметку о владении животным. Критерием для изъятия также будет являться несоответствие фотографического изображения лица, содержащегося в ведомственных информационных системах МВД России, с фотографией владельца в паспорте.

Как уточнила Сизова, если паспорт у человека все же изымут, то ему выдадут временное удостоверение личности, дающее право на въезд в Россию. Документ выдадут на срок от 5 до 30 календарных дней в зависимости от причины его получения.

«При обнаружении во внутреннем или заграничном паспорте ошибок новый паспорт оформляется без взимания государственной пошлины. Незамедлительно. Зачастую в день обращения владельца в подразделение по вопросам миграции. За исключением заграничных паспортов нового поколения со сроком действия десять лет», — уточнила Сизова.

В 2024 году в СМИ широко распространилась информация об изъятии у россиян загранпаспортов из-за ошибок в транслитерации. При этом Министерство иностранных дел России опровергло такие данные. Официальный представитель внешнеполитического ведомства Мария Захарова подчеркнула, что одно и то же имя может быть транслитерировано по-разному в соответствии с приложением к административным регламентам.

Официальный представитель МВД Ирина Волк, в свою очередь, поясняла, что затруднения при выезде за границу у россиян могут быть связаны с обнаружением в заграничных паспортах ошибок в персональных данных, а также в машиночитаемой зоне документа, и не носят массовый характер.