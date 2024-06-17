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17:23, 17 июня 2024Интернет и СМИ

МИД России отверг возможность изъятия загранпаспорта из-за ошибок в транслитерации

МИД РФ: загранпаспорт не может быть изъят из-за ошибок в транслитерации

Фото: Konstantin Kokoshkin / Globallookpress.com

В Министерстве иностранных дел России отреагировали на распространившиеся в СМИ сообщения о том, что загранпаспорта россиян изымают из-за неправильной транслитерации. В ведомстве отвергли такую возможность.

Как заявил вице-президент Российского союза туриндустрии Юрий Барзыкин, россиян могут не выпустить из страны из-за неправильной транслитерации имени на латиницу в паспорте. По словам Барзыкина, существуют единые и достаточно жесткие правила перевода имен на латинскую раскладку. Их несоблюдение грозит изъятием документа.

Министерство иностранных дел России опровергло такие данные. Официальный представитель внешнеполитического ведомства Мария Захарова подчеркнула, что одно и то же имя может быть транслитерировано по-разному в соответствии с приложением к административным регламентам, утвержденным приказами МИД России от 12 февраля 2020 г. № 2113 и № 2114. «Таким образом, одно и то же имя может быть транслитерировало по-разному. Это не ошибка и не основание для изъятия паспорта», — сказала она. Также, по словам дипломата, гражданам нет необходимости проверять написание в своих паспортах фамилии и имени буквами латинского алфавита.

Официальный представитель МВД Ирина Волк, в свою очередь, пояснила, что затруднения при выезде за границу у россиян могут быть связаны с обнаружением в заграничных паспортах ошибок в персональных данных, а также в машиночитаемой зоне документа, и не носят массовый характер.

В феврале в МВД уже опровергали сообщения о массовых проблемах россиян с загранпаспортами. «В подразделениях по вопросам миграции МВД России резкого увеличения числа обращений граждан с просьбами о замене заграничных паспортов не зафиксировано», — указала тогда Волк.

Информация об изъятии у россиян загранпаспортов из-за ошибок в транслитерации широко распространилась в СМИ. Об этом писали, в частности, РБК, «Коммерсантъ», «Интерфакс».

Материал подготовлен при участии ресурса по борьбе с фейками «Лапша Медиа».

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      Алина Гончарова
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