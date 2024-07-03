Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
16:00, 3 июля 2024Бывший СССР

Политолог оценил стягивание украинских военных к белорусской границе

Политолог Рыжевский назвал стягивание ВСУ к границе Белоруссии провокацией

Фото: Kacper Pempel / Reuters

Стягивание Вооруженных сил Украины (ВСУ) к границе с Белоруссией является провокацией. Так действия украинских военных оценил политолог и военный эксперт Павел Рыжевский, передают «Известия».

«Несколько причин. Во-первых, конечно же, провокативная. Провокация, отвлечение внимания российских сил от главного направления, отвлечение Кремля», — сказал он. Рыжевский пояснил, что на границе Украины и Белоруссии болотистая и труднопроходимая местность, из-за чего серьезная эскалация там вряд ли возможна.

Эксперт отметил, что усиление украинского военного присутствия рядом с границей Белоруссии объясняется усилиями Киева и Запада по созданию собственной повестки дня. По его словам, еще одной причиной таких действий Киева может быть попытка повлиять на парламентские выборы во Франции и на президентские — в США.

Ранее первый замглавы белорусского Минобороны, начальник Генштаба Павел Муравейко рассказал о скоплении на границе украинского спецназа. По его словам, спецназ у государственной границы всегда вызывал беспокойство.

Что думаешь? Оцени!
      Александр Курбатов
      Обсудить
      Последние новости

      США пригрозили увеличить дальность ударов ВСУ по территории России. Как отреагирует Москва?

      Набиуллину сравнили с Тэтчер

      В Кабардино-Балкарии проведут фестиваль воздушных шаров

      Путин проведет переговоры с Си Цзиньпином

      В США назвали главного кандидата на замену Байдена

      НАТО расширит присутствие в Латвии

      Зеленский допустил новое контрнаступление ВСУ

      В Госдуме оценили идею ввести дополнительный выходной для одной категории граждан

      Наркодилеры получили срок за сбыт наркотиков российским военнослужащим

      Российскую чиновницу и двух бизнесменов осудили из-за падения ворот на ребенка

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше