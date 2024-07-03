Политолог оценил стягивание украинских военных к белорусской границе

Политолог Рыжевский назвал стягивание ВСУ к границе Белоруссии провокацией

Стягивание Вооруженных сил Украины (ВСУ) к границе с Белоруссией является провокацией. Так действия украинских военных оценил политолог и военный эксперт Павел Рыжевский, передают «Известия».

«Несколько причин. Во-первых, конечно же, провокативная. Провокация, отвлечение внимания российских сил от главного направления, отвлечение Кремля», — сказал он. Рыжевский пояснил, что на границе Украины и Белоруссии болотистая и труднопроходимая местность, из-за чего серьезная эскалация там вряд ли возможна.

Эксперт отметил, что усиление украинского военного присутствия рядом с границей Белоруссии объясняется усилиями Киева и Запада по созданию собственной повестки дня. По его словам, еще одной причиной таких действий Киева может быть попытка повлиять на парламентские выборы во Франции и на президентские — в США.

Ранее первый замглавы белорусского Минобороны, начальник Генштаба Павел Муравейко рассказал о скоплении на границе украинского спецназа. По его словам, спецназ у государственной границы всегда вызывал беспокойство.