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12:05, 3 июля 2024Путешествия

Представившийся курьером мужчина жестоко избил туристку и ушел со словами «слишком легко»

Daily Mail: мужчина жестоко избил туристку и ее подругу в Чили

Фото: Ivan Alvarado / Reuters

Представившийся курьером мужчина жестоко избил туристку и ее подругу в Чили и ушел со словами «слишком легко». Об этом сообщает Daily Mail.

Уточняется, что инцидент произошел в Сантьяго 24 июня. 31-летняя Маресса Нунес находилась в съемной квартире во время отпуска. Вместе с подругой она заказала еду через приложение, а когда послышался стук в дверь — сразу же открыла. Незнакомец ворвался внутрь и ударил девушку, за ним вошли еще двое мужчин.

Когда подставной курьер избил Нунес, он встал и вышел, по пути обратившись к друзьям: «Да ладно, это слишком легко». В результате побоев туристка получила переломы глазниц, челюсти и носа, а также множественные ушибы. Кроме того, на теле Марессы обнаружили много укусов. Подруга туристки отделалась более легкими травмами.

Ранее пьяная пассажирка Azul Brazil Airlines избила работника авиакомпании и назвала его обезьяной. Женщина разозлилась, когда ее не пустили в самолет из-за сильного опьянения, и выместила гнев на работнике перевозчика.

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      Марк Успенский
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