Прокурор запросил сроки для трех обвиняемых в госизмене сыновей липецкого священника

Прокурор запросил по 18 лет заключения для трех сыновей липецкого священника

Прокурор запросил по 18 лет лишения свободы для каждого из трех обвиняемых в покушении на государственную измену сыновей липецкого священника Игоря Ащеулова. Об этом сообщает ТАСС.

В соответствии с запросом обвинения, первые три года они должны провести в тюрьме, а оставшиеся 15 лет — в колонии строгого режима.

1 июля 2-й Западный окружной военный суд начал рассматривать дело троих мужчин, обвиняемых в покушении на госизмену в связи с намерением вступить в ряды Вооруженных сил Украины (ВСУ). На слушаниях подсудимые признали вину.

Семья Ащеуловых стала известна в 2014 году, когда органы опеки изъяли у нее девятерых несовершеннолетних детей из-за плохих условий проживания. Через две недели детей вернули родителям, предложив им на время ремонта в их постоянном жилище переехать в село Озерки. Сам глава семьи, священник Игорь Ащеулов, был лишен прихода, поскольку его уличили в грубом обращении с прихожанами.