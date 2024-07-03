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18:11, 3 июля 2024Моя страна

В российском заповеднике заметили редкого кота

Фотоловушка Джугджурского заповедника запечатлела редкого амурского кота

Фото: Гурьева Светлана (zooclub.ru) / Wikimedia

Инспекторы Джугджурского заповедника заметили амурского или дальневосточного кота на территории Аяно-Майского района. Об этом сообщает информагентство «Хабаровский край сегодня».

Уточняется, что животное попалось на глаза специалистам на опорном пункте «Онектогин» в 80 километрах от ближайшего населенного пункта Аяна, а позже его поймала фотоловушка, установленная у реки Онектогин. Как объяснили инспекторы, ранее этот вид не замечали на территории Джугджурского заповедника и в целом в Аяно-Майском районе.

Специалисты пояснили, что в Хабаровском крае амурский кот обитает в южных районах по долине Уссури до Хабаровска, однако изменения климата приводят к тому, что южные виды все чаще проникают на север в ранее не свойственные им места обитания.

«Ученые Джугджурского заповедника продолжат наблюдения, чтобы выяснить, является ли заход амурского лесного кота на территорию случайным единичным событием или наметившейся тенденцией», — говорится в источнике.

В июне дальневосточный леопард, занесенный в Красную книгу России, впервые сам добрался до Уссурийского заповедника. Фотоловушка запечатлела первопроходца — леопарда Leo 224M по имени Казанова, который известен тем, что он первый пересек Транссибирскую магистраль.

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      Марк Успенский
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