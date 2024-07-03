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20:47, 3 июля 2024Силовые структуры

Раскрыта дата рассмотрения иска Генпрокуратуры к магнату Шефлеру об изъятии его активов

В Тамбове суд рассмотрит иск Генпрокуратуры к магнату Шефлеру 23 июля
Начало событий в новости Спиртовой завод уехавшего из России водочного магната попал под арест

Фото: Валерий Левитин / РИА Новости

Тамбовский районный суд рассмотрит иск Генеральной прокуратуры России к магнату Юрию Шефлеру об изъятии его активов 23 июля. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на адвоката Шефлера Александра Асниса.

По данным агентства, судебный процесс пройдет в закрытом режиме.

Ранее сообщалось, что Генпрокуратура намерена изъять активы Шефлера на территории России в пользу государства. Основанием для подачи иска стало то, что деятельность Шефлера направлена против жизни и здоровья граждан России и безопасности государства. В ведомстве указывают, что компании уехавшего из страны бизнесмена работают в Европе.

1 июля Тамбовский районный суд арестовал по иску ведомства расположенный в городе спиртовой завод «Амбер Талвис». Спирт с предприятия поступал в Латвию, где выпускают водку Stoli и Moskovskaya. Арестован и законсервированный с 2012 года калининградский завод «СПИ-РВВК», занимавшийся розливом водки Stolichnaya и Moskovskaya.

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      Анна Габай
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