Раскрыта дата рассмотрения иска Генпрокуратуры к магнату Шефлеру об изъятии его активов

В Тамбове суд рассмотрит иск Генпрокуратуры к магнату Шефлеру 23 июля

Тамбовский районный суд рассмотрит иск Генеральной прокуратуры России к магнату Юрию Шефлеру об изъятии его активов 23 июля. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на адвоката Шефлера Александра Асниса.

По данным агентства, судебный процесс пройдет в закрытом режиме.

Ранее сообщалось, что Генпрокуратура намерена изъять активы Шефлера на территории России в пользу государства. Основанием для подачи иска стало то, что деятельность Шефлера направлена против жизни и здоровья граждан России и безопасности государства. В ведомстве указывают, что компании уехавшего из страны бизнесмена работают в Европе.

1 июля Тамбовский районный суд арестовал по иску ведомства расположенный в городе спиртовой завод «Амбер Талвис». Спирт с предприятия поступал в Латвию, где выпускают водку Stoli и Moskovskaya. Арестован и законсервированный с 2012 года калининградский завод «СПИ-РВВК», занимавшийся розливом водки Stolichnaya и Moskovskaya.