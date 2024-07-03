Раскрыты новые детали отношений Тимоти Шаламе и Кайли Дженнер

Анонимный инсайдер раскрыл новые детали отношений актера Тимоти Шаламе и телезвезды Кайли Дженнер. Соответствующий комментарий приводит издание People.

По словам источника, несмотря на плотный рабочий график, знаменитости стараются находить время для встреч друг с другом. «Они оба заняты, но находят время увидеться, особенно по выходным. Он работает в Нью-Йорке, и она навещает его. Он, в свою очередь, приезжает Лос-Анджелес на выходные. У них все получается», — рассказал он.

При этом источник портала отметил, что предпринимательница не хочет, чтобы их роман стал публичным. «Кайли оберегает отношения. Но всякий раз, когда она говорит о Тимоти, она широко улыбается», — заключил он.

Ранее Кайли Дженнер впервые за несколько месяцев заметили на публике вместе с популярным актером Тимоти Шаламе. Папарацци запечатлели пару на прогулке в Лос-Анджелесе. На размещенных кадрах было видно, что знаменитости надели черные маски, пытаясь скрыть лица от камер.