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16:03, 3 июля 2024Россия

Рассказавшую на уроке о событиях в Буче российскую учительницу объявили в розыск

МВД объявило в розыск рассказавшую на уроке о Буче учительницу из Подмосковья

Фото: Патя Амирбекова / «Лента.ру»

МВД России объявило в розыск 65-летнюю учительницу из Подмосковья Наталью Таранушенко, которая на уроке высказалась против спецоперации на Украине. Карточка с данными россиянки была размещена в базе розыска на сайте ведомства, передает РБК.

В МВД разъяснили, что в отношении педагога возбудили уголовное дело по статье 207.3 УК («Публичное распространение заведомо ложной информации об использовании Вооруженных сил России»). В июне издание Baza в Telegram-канале писало, что Таранушенко в 2022 году рассказала детям на «Уроке добра» о событиях в Буче.

Педагог также поделилась своим мнением о спецоперации с учениками и включила несколько видеороликов украинских средств массовой информации. Она осудила действия России на Украине.

Один из родителей узнал о проведенном уроке и написал на учительницу жалобу руководству школы. После этого Таранушенко отстранили от должности классного руководителя, сделали выговор, но оставили преподавать.

Ранее сообщалось, что в Кургане суд приговорил 59-летнюю жительницу к восьми годам колонии общего режима по делу о дискредитации российских Вооруженных сил.

ЖЗЛ
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      Анна Щербакова
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