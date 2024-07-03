«Роскосмос» понадеялся нарастить до 2,6 тысячи группировку спутников ДЗЗ и связи

Борисов: к 2036 году у России будет 2,6 тысячи спутников связи и ДЗЗ

К 2036 году у России будет 2,6 тысячи спутников связи и дистанционного зондирования Земли (ДЗЗ), заявил на пленарном заседании Госдумы генеральный директор госкорпорации «Роскосмос» Юрий Борисов. Об этом сообщает ТАСС.

По его словам, к этому же времени более трети — 35 процентов — космических аппаратов группировки будут частными. «Во всяком случае, мы очень на это надеемся», — сказал руководитель.

По его словам, наращивание числа спутников обеспечит независимость страны от иностранных сервисов.

Ранее глава госкорпорации заявил, что Российская орбитальная станция (РОС), развертывание которой начнется через несколько лет, станет новым шагом в развитии пилотируемой космонавтики.

В мае Борисов сообщил, что отправки на Луну ядерной установки российского производства для совместной российско-китайской станции можно ожидать после 2036 года.