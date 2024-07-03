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17:33, 3 июля 2024Наука и техника

«Роскосмос» понадеялся нарастить до 2,6 тысячи группировку спутников ДЗЗ и связи

Борисов: к 2036 году у России будет 2,6 тысячи спутников связи и ДЗЗ

Фото: РИА Новости

К 2036 году у России будет 2,6 тысячи спутников связи и дистанционного зондирования Земли (ДЗЗ), заявил на пленарном заседании Госдумы генеральный директор госкорпорации «Роскосмос» Юрий Борисов. Об этом сообщает ТАСС.

По его словам, к этому же времени более трети — 35 процентов — космических аппаратов группировки будут частными. «Во всяком случае, мы очень на это надеемся», — сказал руководитель.

По его словам, наращивание числа спутников обеспечит независимость страны от иностранных сервисов.

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Ранее глава госкорпорации заявил, что Российская орбитальная станция (РОС), развертывание которой начнется через несколько лет, станет новым шагом в развитии пилотируемой космонавтики.

В мае Борисов сообщил, что отправки на Луну ядерной установки российского производства для совместной российско-китайской станции можно ожидать после 2036 года.

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      Иван Потапов
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