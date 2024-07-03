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10:10, 3 июля 2024Путешествия

Россиян предупредили об угрожающей Краснодарскому краю опасности

МЧС: на территории Краснодарского края объявили штормовое предупреждение 3 июля
СюжетПожар в Сочи

Фото: Георгий Зимарев / РИА Новости

На территории Краснодарского края объявили штормовое предупреждение. Об угрожающей популярному туристическому региону опасности сообщили в пресс-службе местного ГУ МЧС РФ.

Так, стало известно, что в среду, 3 июля, и в четверг, 4 июля, местами в северо-западных, северо-восточных, юго-западных, центральных районах края и на Черноморском побережье ожидается чрезвычайная пожароопасность пятого класса.

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В связи с этим сотрудники ведомства призвали жителей и гостей региона соблюдать все меры безопасности, в частности, разводить костер только на открытых площадках и незамедлительно сообщать о начавшемся в лесу пожаре.

Ранее отдыхавшая в Сочи туристка упала с высоты в горах и чудом выжила. Девушка отправилась на прогулку в лес вместе с приятелем, свой поход пара не регистрировала.

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      Марк Успенский
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