Среда обитания
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09:15, 3 июля 2024Среда обитания

Россияне согласились отказаться от пластиковой посуды

Около 85 % россиян согласны отказаться от пластиковой посуды

Фото: Kerstin DÅ¡litzsch / www.imago-images.de / Globallookpress.com

Большинство россиян согласны отказаться от пластиковой посуды. Количество таких людей в стране растет, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на исследование SuperJob.

Опрос проводился среди 1,6 тысячи россиян. В 2018 году только 70 процентов респондентов были готовы обойтись без пластиковых стаканов, тарелок и приборов, а в 2024-м их доля выросла до 85 процентов.

45 процентов однозначно смогли бы отказаться от пластиковой посуды, еще 40 процентов скорее согласны на такой шаг, чем нет. Лишь 4 процента опрошенных точно обойдутся без этих предметов, а 11 процентов скорее не обойдутся. Неготовые к отказу россияне объяснили свой выбор удобством пластиковой посуды. При этом они согласились изменить позицию, если появится недорогая экологичная альтернатива.

Чаще всего отказ от пластиковой посуды поддерживают люди не старше 34 лет. Из них 46 процентов однозначно готовы жить без таких товаров, 41 процент скорее готовы.

Ранее стало известно, что многие миллениалы обеспокоены проблемами экологии. 48 процентов из них даже согласны поменять работу из-за своих убеждений.

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      Александра Качан
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