Россиянин подал в суд на Минздрав после 13 лет лечения не от тех болезней

Mash: россиянин подал в суд на Минздрав после постановки неверных диагнозов

Россиянин подал в суд на Минздрав Челябинской области после постановки неверных диагнозов и 13 лет лечения не от тех болезней, сообщает Telegram-канал Ural Mash.

Как рассказал каналу мужчина, в 1977 году ему поставили диагноз — артроз. Затем его сняли. Медики находили у мужчины то остеохондроз, то радикулит, то нестабильность позвонков. «В 80-х годах поставили диагноз — болезнь Бехтерева. Но когда меня снимали с воинского учета в военкомате, то никакой болезни Бехтерева у меня не нашли», — отметил собеседник канала.

Мужчине назначали вытяжку позвоночника, рекомендовали носить корсет и сделали несколько операций. А в 1991-м выяснилось, что причиной его симптомов все это время был хламидиоз. Болезнь также передалась его жене — женщина осталась бесплодна.

Сейчас пенсионер судится с Минздравом Челябинской области. Он подал уже третий иск, требуя возместить два миллиона рублей, которые он потратил на лечение за все годы. Пока выплатили только 100 тысяч рублей за юридическую помощь, уточняет Ural Mash.

Ранее в Свердловской области учительнице пришлось укорачивать ногу из-за неверного диагноза врачей. Через суды она добилась компенсации в один миллион рублей.

