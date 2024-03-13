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08:20, 13 марта 2024Россия

Российской учительнице пришлось укорачивать ногу из-за неверного диагноза врачей

В Североуральске учительнице пришлось укорачивать ногу из-за неверного диагноза

фото: Nikolay Gyngazov / Global Look Press

В Североуральске Свердловской области учительнице пришлось укорачивать ногу из-за неверного диагноза врачей. Об этом сообщил Telegram-канал Ural Mash.

По его сведениям, 27-летняя россиянка перелезала через забор и получила травму. В местной больнице диагностировали перелом голеностопа.

В Екатеринбурге медики сообщили учительнице, что повреждения имеются в нескольких местах и необходима операция. Ей еще сильнее раздробили кости, установили винты со спицами, а гипс наложили на третий день. Жительница Урала начала мучиться от болей. В Институте имени Чаклина ей объявили, что врачи ошиблись и теперь ногу придется укорачивать.

Через суды учительница добилась компенсации в миллион рублей. Уроки физики ей пришлось бросить, несмотря на то что ученики и коллеги просили ее не увольняться.

Ранее сообщалось, что в Приморском крае фельдшер в блоге обсмеивала фото пациентов с переломами.

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      Анна Щербакова
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