Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
09:03, 3 июля 2024Силовые структуры

Россиянин предстанет перед судом за контрабанду золота на 70 миллионов рублей

В Забайкалье будут судить мужчину по делу о контрабанде золота на 70 млн рублей

Фото: Илья Наймушин / РИА Новости

В Забайкалье перед судом предстанет житель Амурской области по делу о незаконном обороте золота на сумму более 70 миллионов рублей. Об этом «Ленте.ру» сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

По версии следствия, мужчина кустарным способом добыл в Якутии и купил у неустановленных лиц 23 килограмма золота. Его подсудимый переплавил в слитки и привез в Забайкальский край для продажи своему знакомому. За две встречи мужчина продал более 2,5 килограмма за семь миллионов рублей.

При очередной сделке — уже на 21 килограмм — мужчину задержали сотрудники регионального управления МВД и ФСБ России. Эксперты оценили стоимость изъятого золота на сумму более 70 миллионов рублей. Вину задержанный признал.

17 июня в Домодедово суд вынес приговор контрабандистам золотых слитков на 127 миллионов рублей.

Что думаешь? Оцени!
      Илона Палей
      Обсудить
      Последние новости

      Президент Финляндии назвал способ закончить конфликт на Украине одним звонком. Как это связано с Китаем?

      Доля БРИКС в мировом ВВП оказалась рекордной

      Бедные отец и сын разбогатели на 87,5 миллиона рублей и отказались от одного продукта

      Телеведущая рассказала о неприятном туалетном инциденте перед выходом в прямой эфир

      Захарова назвала слова Киева о мире мемами и клише

      Банки в России запасли рекордный объем денег

      Француза Филиппа Дельпаля объявили в России в розыск

      Мужчина изнасиловал отдыхавшую на курорте Кипра туристку

      Москвичам посоветовали не купаться в фонтанах

      Россиянин предстанет перед судом за контрабанду золота на 70 миллионов рублей

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше