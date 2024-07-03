Россиянин предстанет перед судом за контрабанду золота на 70 миллионов рублей

В Забайкалье будут судить мужчину по делу о контрабанде золота на 70 млн рублей

В Забайкалье перед судом предстанет житель Амурской области по делу о незаконном обороте золота на сумму более 70 миллионов рублей. Об этом «Ленте.ру» сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

По версии следствия, мужчина кустарным способом добыл в Якутии и купил у неустановленных лиц 23 килограмма золота. Его подсудимый переплавил в слитки и привез в Забайкальский край для продажи своему знакомому. За две встречи мужчина продал более 2,5 килограмма за семь миллионов рублей.

При очередной сделке — уже на 21 килограмм — мужчину задержали сотрудники регионального управления МВД и ФСБ России. Эксперты оценили стоимость изъятого золота на сумму более 70 миллионов рублей. Вину задержанный признал.

17 июня в Домодедово суд вынес приговор контрабандистам золотых слитков на 127 миллионов рублей.