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18:28, 3 июля 2024Силовые структуры

Россиянка попыталась зарубить топором сожителя и получила 6,5 года колонии

На Ставрополье осудили на 6,5 года женщину, пытавшуюся зарубить топором сожителя

Фото: Марина Круглякова / Коммерсантъ

На Ставрополье суд приговорил к 6,5 года лишения свободы 51-летнюю местную жительницу, пытавшуюся зарубить топором сожителя. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России (СКР).

Россиянка признана виновной по части 3 статьи 30, части 1 статьи 105 («Покушение на убийство») УК РФ. Она будет отбывать наказание в колонии общего режима.

По данным ведомства, в ноябре 2023 года женщина в доме в селе Сотниковском Благодарненского округа поссорилась с сожителем на бытовой почве. Она взяла топор и ударила возлюбленного по голове. Врачам удалось спасти раненого.

Ранее стало известно, что в Краснодарском крае арестовали местного жителя за покушение на односельчанина.

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      Екатерина Кашурникова
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