Российская пенсионерка стала курьером телефонных мошенников ради возвращения сбережений

В Тамбове пенсионерка стала курьером мошенников, чтобы вернуть свои деньги

В Тамбове 79-летняя жительница стала курьером телефонных мошенников, чтобы вернуть отправленные им сбережения. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении МВД России.

По данным полицейских, в июне в течение нескольких дней пожилой женщине звонили мошенники и убеждали ее перевести свои деньги на безопасный счет. В результате она, поверив аферистам, провела через банкомат 560 тысяч рублей.

После этого мошенники позвонили еще раз и предложили вернуть ей сбережения. За это пенсионерка должна была забирать сбережения у других жителей областного центра якобы для перевода на безопасные счета. Жертвами стали три женщины 89, 82 и 67 лет. У первой под предлогом предотвращения списания денег с банковских счетов выманили 500 тысяч рублей, у второй — 442 тысяч рублей, а у третьей — 296 тысяч рублей. Все они обратились к полицейским, которые выяснили, что деньги у них забирала пожилая женщина.

Возбуждены уголовные дела по статье о мошенничестве.

Ранее сообщалось, что аферистки пообещали российскому пенсионеру путевку и украли у него 900 тысяч рублей.