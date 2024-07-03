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11:55, 3 июля 2024Экономика

Российский маркетплейс оценил сложности с доставкой техники из Китая

Ozon: на маркетплейсе не наблюдается проблем с оформлением заказов из Китая

Фото: Виктор Коротаев / Коммерсантъ

Проблем с оформлением заказов из Китая на маркетплейсе не наблюдается. Так сообщения о сложностях с доставкой техники из КНР оценили в пресс-службе Ozon, представителей компании цитирует РБК.

«Наши покупатели продолжают делать заказы товаров из-за границы, никаких сложностей с тем, чтобы оформить заказ, нет и не было. На сегодняшний день на витрине представлено более 18 миллионов товаров от зарубежных продавцов; сроки доставки остаются стандартными — в среднем заказ приезжает в течение двух недель», — отметили представители маркетплейса.

Ранее «Коммерсантъ» сообщил, что продавцы и покупатели на Ozon Global жалуются на трудности с оформлением заказов крупной бытовой техники из КНР из-за проблем с взаиморасчетами. В компании якобы сослались на китайские банки, ужесточившие проверку контрагентов, торгующих с российской стороной. По данным издания, с весны 2024 года большинство зарубежных банков усложнили процедуры внутреннего контроля контрагентов, отправляющих продукцию в РФ, а новые санкции Евросоюза запретили использование Системы передачи финансовых сообщений (СПФС) — российского аналога международной системы SWIFT.

В Wildberries при этом заявили, что еще не ощутили изменения ассортимента товаров из-за рубежа, но допустили, что селлеры в итоге переориентируются на более дешевые позиции. В CDEK.Shopping отметили, что продажи зарубежной электроники сократились на 16 процентов за три месяца — во многом из-за снижения порога беспошлинного ввоза.

С 24 июня 2024 года подразделение Bank of China перестало проводить операции с российскими банками, внесенными в санкционные списки США. Старший партнер московского офиса юридической фирмы DHH Юань И рассказала, что срок денежных переводов от российского бизнеса в КНР вырос до двух-трех месяцев.

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