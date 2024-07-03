Рыбак нашел кость доисторического животного

Рыбак из Польши нашел кость мамонта

Мужчина из Польши отправился на рыбалку и нашел останки доисторического животного. Об этом сообщает Fox News.

В конце мая 2024 года рыбак заметил в иле на берегу реки Раба необычный предмет, напоминавший по форме и размеру человеческую ногу. Рассмотрев его, мужчина понял, что это, вероятнее всего, кость. Он сообщил о находке властям.

Исследователи из Института палеобиологии Польской академии наук изучили артефакт и подтвердили, что это кость мамонта. Ученые продолжают изучать находку.

Считается, что мамонты и другие доисторические животные обитали на территории Польши во время ледникового периода. Мамонты жили по всей Европе в эпоху плейстоцена. Самые крупные представители этого вида, степные мамонты, могли достигать роста в 4,5 метра и весить до 14 тонн.

Ранее сообщалось, что экспедиция «Наследие ладожских глубин» обнаружила судно с изображением Левиафана на дне Ладожского озера. Предполагается, что оно могло принадлежать пиратам.