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16:35, 3 июля 2024Из жизни

Рыбак нашел кость доисторического животного

Рыбак из Польши нашел кость мамонта

Фото: Aleksandr Lutcenko / Shutterstock / Fotodom

Мужчина из Польши отправился на рыбалку и нашел останки доисторического животного. Об этом сообщает Fox News.

В конце мая 2024 года рыбак заметил в иле на берегу реки Раба необычный предмет, напоминавший по форме и размеру человеческую ногу. Рассмотрев его, мужчина понял, что это, вероятнее всего, кость. Он сообщил о находке властям.

Исследователи из Института палеобиологии Польской академии наук изучили артефакт и подтвердили, что это кость мамонта. Ученые продолжают изучать находку.

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Считается, что мамонты и другие доисторические животные обитали на территории Польши во время ледникового периода. Мамонты жили по всей Европе в эпоху плейстоцена. Самые крупные представители этого вида, степные мамонты, могли достигать роста в 4,5 метра и весить до 14 тонн.

Ранее сообщалось, что экспедиция «Наследие ладожских глубин» обнаружила судно с изображением Левиафана на дне Ладожского озера. Предполагается, что оно могло принадлежать пиратам.

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      Антонина Черташ
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