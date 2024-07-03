Словакия отказалась отправлять солдат на Украину

Калиняк: никакая сила не заставит Словакию отправить своих военных на Украину

Никакая сила не заставит Словакию отправить своих военных на Украину. Такое заявление сделал вице-премьер и министр обороны страны Роберт Калиняк в интервью программе Diskusia na palete, которое доступно на YouTube.

«Не могу себе представить, что могла бы существовать какая-нибудь сила, которая бы нас заставила отправить военных на Украину», — сказал он.

По его словам, еще в феврале словацкий премьер Роберт Фицо обозначил, что лучше уйдет в отставку, чем допустит участие солдат Словакии в конфликте на Украине.

28 июня глава Минобороны Польши Владислав Косиняк-Камыш заверил, что Варшава не отправит своих военных на Украину даже в учебных целях, несмотря на то что «некоторые страны» думают поехать туда с учебной миссией. Против непосредственного участия европейских солдат в украинском конфликте также выступил бельгийский адмирал, начальник Генштаба страны Мишель Хофман.