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15:13, 3 июля 2024Мир

Словакия отказалась отправлять солдат на Украину

Калиняк: никакая сила не заставит Словакию отправить своих военных на Украину

Фото: Alina Smutko / Reuters

Никакая сила не заставит Словакию отправить своих военных на Украину. Такое заявление сделал вице-премьер и министр обороны страны Роберт Калиняк в интервью программе Diskusia na palete, которое доступно на YouTube.

«Не могу себе представить, что могла бы существовать какая-нибудь сила, которая бы нас заставила отправить военных на Украину», — сказал он.

По его словам, еще в феврале словацкий премьер Роберт Фицо обозначил, что лучше уйдет в отставку, чем допустит участие солдат Словакии в конфликте на Украине.

28 июня глава Минобороны Польши Владислав Косиняк-Камыш заверил, что Варшава не отправит своих военных на Украину даже в учебных целях, несмотря на то что «некоторые страны» думают поехать туда с учебной миссией. Против непосредственного участия европейских солдат в украинском конфликте также выступил бельгийский адмирал, начальник Генштаба страны Мишель Хофман.

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      Лина Пивоварова
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