Бельгия отвергла участие европейских солдат в конфликте на Украине

Начальник генштаба Бельгии выступил против участия солдат ЕС в СВО на Украине

Военнослужащие из европейских стран не будут принимать участия в боевых действиях «на фронте», даже если прибудут на Украину для обучения военных. Против непосредственного участия европейских солдат в конфликте выступил бельгийский адмирал, начальник генштаба страны Мишель Хофман, его слова приводит ТАСС.

«Скажем прямо, речь не идет о том, чтобы отправиться на фронт воевать», — сказал он, комментируя возможность обучения украинских военнослужащих на территории их страны.

Хофман добавил, что «перемещения утомительны» для солдат Вооруженных сил Украины (ВСУ). По словам начальника генштаба Бельгии, страна учитывает запрос украинских властей на обучение солдат на их территории, однако итоговое решение минобороны будет зависеть прежде всего от рисков. «Это в любом случае будет политическим решением», — заключил он.

Ранее глава минобороны Польши Владислав Косиняк-Камыш заверил, что Варшава не отправит своих военных на Украину даже в учебных целях, несмотря на то, что «некоторые страны» думают поехать туда с учебной миссией.