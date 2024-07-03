Сотрудница российской ФНС пойдет под суд за попытку получить пять миллионов рублей взятки

В Ростове-на-Дону арестована сотрудница ФНС за получение 5 млн рублей взятки

В Ростове-на-Дону арестована сотрудница налоговой инспекции Федеральной налоговой службы (ФНС) за попытку получить пять миллионов рублей взятки с директора некой коммерческой организации. Об этом «Ленте.ру» сообщили в следственном управлении Следственного комитета (СК) России по Ростовской области.

Все материалы дела в отношении обвиняемой переданы в суд.

По данным следствия, попытку получить взятку женщина предприняла в 2023 году. За эти деньги она снизила недоимки по налогам, страховым взносам и сборам, которые были выявлены по результатам налоговой проверки в деятельности компании. Однако действия фигурантки были пресечены сотрудниками УФСБ России, а полученные для нее деньги были изъяты у одного из посредников.

В отношении соучастников было возбуждено уголовное дело и его выделили в отдельное производство. Материалы по нему также переданы в суд.

Ранее сообщалось, что главу ростовского управления Федеральной налоговой службы (ФНС) Андрея Мосиенко задержали по подозрению в даче крупной взятки должностному лицу через посредника.