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15:08, 3 июля 2024Силовые структуры

Сотрудница российской ФНС пойдет под суд за попытку получить пять миллионов рублей взятки

В Ростове-на-Дону арестована сотрудница ФНС за получение 5 млн рублей взятки

Фото: Роман Яровицын / Коммерсантъ

В Ростове-на-Дону арестована сотрудница налоговой инспекции Федеральной налоговой службы (ФНС) за попытку получить пять миллионов рублей взятки с директора некой коммерческой организации. Об этом «Ленте.ру» сообщили в следственном управлении Следственного комитета (СК) России по Ростовской области.

Все материалы дела в отношении обвиняемой переданы в суд.

По данным следствия, попытку получить взятку женщина предприняла в 2023 году. За эти деньги она снизила недоимки по налогам, страховым взносам и сборам, которые были выявлены по результатам налоговой проверки в деятельности компании. Однако действия фигурантки были пресечены сотрудниками УФСБ России, а полученные для нее деньги были изъяты у одного из посредников.

В отношении соучастников было возбуждено уголовное дело и его выделили в отдельное производство. Материалы по нему также переданы в суд.

Ранее сообщалось, что главу ростовского управления Федеральной налоговой службы (ФНС) Андрея Мосиенко задержали по подозрению в даче крупной взятки должностному лицу через посредника.

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      Анна Габай
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