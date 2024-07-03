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10:59, 3 июля 2024Бывший СССР

Стало известно о самоубийствах бойцов ВСУ из-за российского снайперского огня

Российские снайперы рассказали о самоубийстве бойцов ВСУ под прицельным огнем

Фото: Inna Varenytsia / Reuters

Из-за снайперского террора, которым подвергаются бойцы Вооруженных сил Украины (ВСУ) во время ротаций и боевых выходов, многие из них отказываются выполнять приказы и даже заканчивают жизнь самоубийством. Об этом в разговоре с «Лентой.ру» рассказали снайперы из бригады «Невский», входящей в состав Добровольческого штурмового корпуса (ДШК), с позывными Суета и Сыч.

Как пример российские военные привели случай, произошедший в одной из их последних вылазок под Часов Яр. Вышедший с позиций взвод украинской пехоты попал под прицельный огонь, потеряв более десятка человек ранеными и убитыми.

В эфире неприятеля началась паника, а вслед за этим последовал хаотичный обстрел квадрата, в котором, как предполагали украинцы, могли засесть русские снайперы.

«Да, это [снайперский] террор. Мы слышали, как сменщики этих несчастных отказывались выдвигаться на позицию. Несколько даже покончили с собой, не желая умирать под нашими пулями. Парадокс, но да, это страшно давит на психику», — рассказали Суета и Сыч.

Ранее российские военные рассказали о снайперской дуэли два на два с военнослужащими ВСУ. Схватка закончилось гибелью одного из ее участников.

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      Алевтина Запольская
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