Стендаперша забрала одного из зрителей домой после выступления

Американская стендап-комик Келл Файер забрала зрителя домой после концерта

Американская стендап-комик Келл Файер предложила одному из зрителей пойти с ней домой после выступления и забрала с собой согласившегося. Об этом пишет Daily Star.

В сеть попала запись концерта Файер в одном из ночных клубов. После выхода на бис стендаперша спросила: «Кто-нибудь хотел бы просто пойти со мной домой?» Зрители замолчали в замешательстве, и женщина сказала, что вопрос был абсолютно серьезным.

В конце концов один мужчина снова переспросил, на самом ли деле она имела в виду то, что сказала. «Да. Ты хочешь пойти домой со мной сегодня вечером?» — ответила Файер. После этого один из зрителей вызвался пойти с ней. Артистка заявила, что «собирается пойти домой, чтобы ей стало получше», и действительно ушла с вызвавшимся мужчиной.

В комментариях под роликом, который собрал более 800 тысяч просмотров, пользователи написали, что очень рады за пару. Один из них посетовал, что на комедийных шоу, которые он посещает, такого никогда не случается.

Daily Star попытался связаться с Файер, чтобы получить комментарий, но она не ответила.

Ранее сообщалось, что в Таиланде под суд попал мужчина, который обманом выманил у друзей миллионы батов и потратил их на услуги двух женщин-аниматоров. 73-летний поклонник артисток уверял, что деньги нужны ему на лечение.

