Суд вынес приговор в отношении обвиняемых в госизмене сыновей липецкого священника

Суд приговорил трех сыновей липецкого священника Ащеулова к срокам от 17 лет

Второй западный окружной военный суд приговорил трех сыновей липецкого священника Игоря Ащеулова к срокам от 17 до 17,5 года лишения свободы по делу о госизмене и терроризме. Об этом сообщает ТАСС.

Иоанна Ащеулова (внесен Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов) суд приговорил к 17 с половиной годам лишения свободы. Первые три года старший из братьев проведет в тюрьме, а остальное время будет в колонии строгого режима. Алексея и Тимофея Ащеуловых (внесены Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов) лишили свободы на 17 лет. Они также первые три года будут в тюрьме, а потом в колонии строгого режима. Мужчины свою вину не признали.

Ранее сообщалось, что прокурор запросил по 18 лет лишения свободы для каждого из братьев.