Трех жителей Татарстана обвинили в организации экстремистской организации

В Татарстане ФСБ задержала организаторов ячейки «Ат-Такфир Валь-Хиджра»

В Татарстане ФСБ задержала трех местных жителей, обвиняемых в организации деятельности экстремистской организации. Об этом в среду, 3 июля, в своем Telegram-канале сообщает республиканское управление Следственного комитета России (СКР).

По версии следствия, на территории Сабинского и Тюлячинского районов республики россияне организовали ячейку международного религиозного объединения «Ат-Такфир Валь-Хиджра» (запрещенная решением Верховного суда России экстремистская организация). Противоправная деятельность была выявлена в ходе грамотно спланированных следственных действий и оперативно-разыскных мероприятий.

Проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего.

В 2023 году в Ростове-на-Дону к 15 годам строгого режима приговорили россиянина Дмитрия Игуменцева, являвшегося членом «Ат-Такфир Валь-Хиджра» и готовившего теракт.