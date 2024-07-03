Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
18:50, 3 июля 2024Силовые структуры

Трех жителей Татарстана обвинили в организации экстремистской организации

В Татарстане ФСБ задержала организаторов ячейки «Ат-Такфир Валь-Хиджра»

Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ

В Татарстане ФСБ задержала трех местных жителей, обвиняемых в организации деятельности экстремистской организации. Об этом в среду, 3 июля, в своем Telegram-канале сообщает республиканское управление Следственного комитета России (СКР).

По версии следствия, на территории Сабинского и Тюлячинского районов республики россияне организовали ячейку международного религиозного объединения «Ат-Такфир Валь-Хиджра» (запрещенная решением Верховного суда России экстремистская организация). Противоправная деятельность была выявлена в ходе грамотно спланированных следственных действий и оперативно-разыскных мероприятий.

Проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего.

В 2023 году в Ростове-на-Дону к 15 годам строгого режима приговорили россиянина Дмитрия Игуменцева, являвшегося членом «Ат-Такфир Валь-Хиджра» и готовившего теракт.

Что думаешь? Оцени!
      Владимир Седов
      Обсудить
      Последние новости

      В Госдуме признали ошибку с заморозкой пенсионных накоплений

      В Москве стало больше квартир одного типа

      Китай обязался прилагать усилия для урегулирования конфликта на Украине

      Уронившего троих детей оператора аттракциона задержали в российском регионе

      Ненавидевший коллегу россиянин ударил его по голове слесарным молотком

      В России захотели производить 400 спутников в год

      Щенок сгрыз палец хозяина и спас его от ампутации

      Посол России в США заявил о понимании Вашингтоном последствий ударов по Крыму

      В МИД России предрекли увеличение потерь ВСУ

      Уезжавший в Израиль телеведущий назвал удивившую его особенность страны

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше