Украинец стал первым осужденным в России за международный акт терроризма

Украинец Павел Запорожец стал первым осужденным за международный акт терроризма

Украинец Павел Запорожец (внесен Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов) стал первым, кого суд в России признал виновным по статье о международном акте терроризма. Об этом сообщает Пятый канал.

В Южном окружном военном суде Ростова-на-Дону рассказали изданию, что первые три года мужчина будет отбывать наказание в тюрьме. Остальной срок (девять лет) он проведет в колонии строгого режима.

Приговор гражданину Украины был озвучен 29 ноября 2023 года. По версии следствия, в 2022 году Запорожец готовил теракт во время празднования Дня Победы в Великой Отечественной войне 9 мая в Херсоне.