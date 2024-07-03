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18:46, 3 июля 2024Силовые структуры

Украинец стал первым осужденным в России за международный акт терроризма

Украинец Павел Запорожец стал первым осужденным за международный акт терроризма

Фото: Марина Молдавская / Коммерсантъ

Украинец Павел Запорожец (внесен Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов) стал первым, кого суд в России признал виновным по статье о международном акте терроризма. Об этом сообщает Пятый канал.

В Южном окружном военном суде Ростова-на-Дону рассказали изданию, что первые три года мужчина будет отбывать наказание в тюрьме. Остальной срок (девять лет) он проведет в колонии строгого режима.

Приговор гражданину Украины был озвучен 29 ноября 2023 года. По версии следствия, в 2022 году Запорожец готовил теракт во время празднования Дня Победы в Великой Отечественной войне 9 мая в Херсоне.

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