В доме зажиточного муллы обнаружили скрытый этаж

В Уфе обнаружен подземный этаж бывшего дома зажиточного муллы

Рабочие в Уфе во время благоустройства улицы Заки Валиди обнаружили историческую находку. Об этом сообщил в своем Telegram-канале глава администрации Кировского района Илвир Нурдавлятов.

По его словам, речь идет о доходном доме видного башкирского религиозного и общественного деятеля Гиниятуллы Капкаева. Он являлся членом Магометанского Духовного собрания и муллой первой уфимской соборной мечети. Жилые помещения в доме использовались для сдачи, в здании также находился Капкаевский магазин.

В результате раскопок в рамках подготовки к 450-летнему юбилею Уфы выяснилось, что под землей скрыт целый этаж дома. В настоящий момент проводятся работы по ремонту фасада и укрепления цокольного этажа.

Ранее сообщалось, что российские военные доставили на Камчатку с Курил уникальный 300-летний артефакт. Перевозкой исторического груза занялся экипаж гидрографического судна «Александр Рогоцкий». Он принял артефакт — уникальный 300-летний якорь — на острове Матуа Курильских островов в Охотском море (входит в Сахалинскую область) и доставил его на Камчатку.