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17:20, 3 июля 2024Мир

В ЕС одобрили идею мирных переговоров России и Украины

ECFR: большинство жителей ЕС одобрили идею мирных переговоров России и Украины

Фото: Thomas Peter / Reuters

Большинство жителей стран Европейского союза (ЕС) одобрили идею мирных переговоров России и Украины для урегулирования украинского конфликта. Об этом стало известно из результатов опроса Европейского совета по международным отношениям (ECFR).

«В то время как украинцы хотят получить больше оружия и боеприпасов, которые помогут им выиграть войну, большинство европейцев хотят предоставить Украине оружие и боеприпасы, чтобы поставить Киев в более выгодную позицию на переговорах по прекращению войны», — гласит один из основных выводов исследования.

Аналитики также разделили европейские страны на группы, в зависимости от их желания закончить конфликт на Украине как можно скорее. К «ястребам», надеющимся на победу Украины над Россией, отнесли Эстонию, Великобританию, Польшу, Португалию и Швецию. В «лагере мира» числятся Болгария, Греция и Италия.

Ранее стало известно, что большинство европейцев скептически относятся к победе Украины в конфликте. Уточняется, что жители Евросоюза считают, что Украина не победит Россию на поле боя, а примерно от трети до половины опрошенных в 14 странах европейского объединения полагают, что конфликт закончится мирным урегулированием.

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      Виктория Кондратьева
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