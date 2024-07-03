В Германии запретили зиговать левой рукой

Bild: суд в Германии запретил отдавать нацистское приветствие левой рукой

Немецкий суд запретил отдавать нацистское приветствие левой рукой, которое можно отнести к любым другим запрещенным в Германии символам национал-социализма. Об этом сообщает Telegram-канал «Bild на русском».

«В ноябре 2022 года, когда в Мюнстере проходила встреча глав МИД стран G7, левые активисты устроили акцию протеста. Когда их встретил 51-летний житель Бремена, он публично отдал в их сторону нацистское приветствие, но сделал это левой рукой. Таким образом мужчина хотел обойти закон», — говорится в публикации.

Мужчина несколько раз подавал апелляции, однако 3 июля Высший земельный суд Северного Рейна — Вестфалии признал незаконным нацистское приветствие левой рукой. Инстанция приговорила правого активиста к штрафу на сумму 600 евро.

Ранее сообщалось, что немецкие школьники стали чаще рисовать свастику на стенах, партах и стульях.