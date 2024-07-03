В Госдуме ответили на условия украинцев по уступкам России

Депутат Чепа: Россию могло бы устроить вступление Украины в ЕС

Условия украинцев по территориальным уступкам России в виде свободы выбора по вопросам вступления в НАТО и Евросоюз устраивают страну примерно на 50 процентов, заявил в разговоре с «Лентой.ру» депутат Госдумы Алексей Чепа.

«Вступление Украины в НАТО для нас означает то, что к границам нашей страны будет приближено оружие альянса. А это очередная угроза, эскалация напряженности, а также гонка вооружений, — объяснил политик. — И не будет никаких гарантий безопасности для России. То есть, приближение НАТО к нашим границам — это угроза».

Несмотря на то, что Россия занимает довольно жесткую позицию по вопросу вступления Украины в альянс, с членством страны в ЕС все, как считает Чепа, обстоит немного проще.

«Членство в ЕС — это уже внутреннее дело Украины, — считает депутат. — По моему мнению, Россию бы могло это устроить».

Ранее сообщалось, что почти половина украинцев согласны на территориальные уступки России в обмен на членство в НАТО и ЕС. Еще 26 процентов граждан предпочли бы вернуть границы Украины 1991 года и при этом согласиться на нейтральный статус страны. 29 процентов опрошенных не дали четкого ответа.