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11:41, 3 июля 2024Мир

В Кремле прокомментировали сообщения о производстве Китаем дронов для России

Песков: Кремль не реагирует на сообщения о производстве КНР дронов Shahed для РФ

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Кремль не реагирует на сообщения о производстве Китаем дронов Shahed для России. Об этом заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, его слова приводит РИА Новости.

Он отметил, что Москва сотрудничает с Пекином во многих сферах. Слухов, подобных тому, что Китай якобы производит беспилотники, сейчас много, однако Кремль предпочитает не реагировать на них.

Ранее агентство Bloomberg со ссылкой на европейских чиновников сообщило, что Китай якобы производит беспилотник, аналогичный иранской модели Shahed, и готовит его для последующей отправки в Россию.

Ранее Дмитрий Песков подчеркнул, что Вашингтон пытается помешать сотрудничеству Москвы и Пекина, но Китай силен, чтобы противодействовать подобным шагам со стороны США.

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      Лина Пивоварова
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