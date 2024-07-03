Чегринец назвал США, Великобританию и Францию соучастниками преступлений Украины

Сопредседатель Ассамблеи славянских народов Крыма Роман Чегринец назвал США, Великобританию и Францию главными соучастниками военных преступлений, совершенных властями Украины, сообщает РИА Новости.

«Террористы, которые сидят у власти в США, Великобритании и Франции, несут точно такую же ответственность, как и террористический режим в Киеве», — заявил он.

Чегринец напомнил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) наносят удары по полуострову не только американскими, но также французскими и британскими ракетами. По его словам, все страны, поставляющие военную помощь Киеву, должны понести за это наказание.

Ранее постоянный представитель США при НАТО Джулианн Смит рассказала, что страны альянса на саммите в Вашингтоне намерены принять решение о том, что организация возглавит координацию усилий по оказанию военной помощи Киеву и обучению украинских военных.