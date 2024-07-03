В ЛНР полицейские попали под суд из-за первой жертвы сексуального маньяка

В ЛНР осудят за халатность двух полицейских, упустивших сексуального маньяка

В Луганской народной республике (ЛНР) отдали под суд двух сотрудниц дежурной части МВД, из-за халатности которых сексуальный маньяк расправился со своей первой жертвой. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе регионального управления Следственного комитета России.

На скамье подсудимых — оператор линии 102 и старшая смены дежурной части. По данным следствия, в июне 2022 года к ним обратился мужчина и сообщил, что его супруге угрожает опасность. Он просил полицию отправить к месту происшествия наряд, однако обвиняемые проигнорировали вызов обеспокоенного гражданина.

В результате маньяк расправился с женщиной. Она стала его первой жертвой в серии сексуальных преступлений. В октябре 2023 года преступника приговорили к пожизненному лишению свободы за три расправы.

17 июня сообщалось, что в Республике Тыва суд вынес приговор 37-летнему сотруднику полиции, из-за халатности которого сгорела семья из пяти человек. Он отделался условным наказанием сроком в три года.