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08:42, 3 июля 2024Бывший СССР

В ЛНР рассказали о потере ВСУ опорного пункта в районе Кременной

Марочко: ВСУ лишились взводного опорного пункта в районе Кременной

Фото: Alina Smutko / Reuters

Вооруженные силы Украины (ВСУ) лишились взводного опорного пункта в районе Кременной на севере Луганской народной республики (ЛНР). Об этом сообщил подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко, передает РИА Новости.

По его словам, российским войскам удалось взять опорный пункт ВСУ в Кременском лесу в огневой мешок, что лишило украинских военных снабжения и возможности проводить ротацию.

«После двухдневных боестолкновений, понеся значительные потери, противник оставил занимаемые позиции и под покровом ночи бежал в юго-западном направлении», — рассказал Марочко.

Ранее подполковник НМ ЛНР сообщал, что ВСУ оборудовали новые артиллерийские позиции в районе поселка Белогоровка. Благодаря этому украинские войска смогут наносить удары по Кременной и Лисичанску.

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