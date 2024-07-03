В ЛНР рассказали о потере ВСУ опорного пункта в районе Кременной

Марочко: ВСУ лишились взводного опорного пункта в районе Кременной

Вооруженные силы Украины (ВСУ) лишились взводного опорного пункта в районе Кременной на севере Луганской народной республики (ЛНР). Об этом сообщил подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко, передает РИА Новости.

По его словам, российским войскам удалось взять опорный пункт ВСУ в Кременском лесу в огневой мешок, что лишило украинских военных снабжения и возможности проводить ротацию.

«После двухдневных боестолкновений, понеся значительные потери, противник оставил занимаемые позиции и под покровом ночи бежал в юго-западном направлении», — рассказал Марочко.

Ранее подполковник НМ ЛНР сообщал, что ВСУ оборудовали новые артиллерийские позиции в районе поселка Белогоровка. Благодаря этому украинские войска смогут наносить удары по Кременной и Лисичанску.