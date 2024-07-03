Настасьин: соглашение ЕС и Украины носит декларативный характер

Заместитель директора департамента информации и печати Министерства иностранных дел (МИД) России Андрей Настасьин прокомментировал соглашение Украины и Евросоюза (ЕС), назвав его декларативным, передает РИА Новости.

«Как и все аналогичные документы, данное соглашение носит декларативный характер и не содержит юридических обязательств», — сообщил Настасьин, напомнив, что это уже восемнадцатый по счету документ о гарантиях безопасности, подписанный Украиной с другими странами.

Он добавил, что на Украине предпочитают не обращать внимания на то, что соглашение требует от страны искоренение коррупции и подробный отчет о расходовании финансов.

Ранее Настасьин заявил, что Киев нарушил фактически все статьи Конституции Украины, не пощадив ни одной из них. Дипломат также подчеркнул, что сейчас на Украине «растоптаны» все положения конституции, гарантирующие свободу политической деятельности и запрет цензуры, а также использование русского языка, право на свободу мировоззрения и вероисповедания, право на свободу мысли и выражения взглядов и многие другие.