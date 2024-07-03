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23:32, 3 июля 2024Экономика

В Москве сильный ветер повалил деревья

В отдельных районах Москвы из-за сильных порывов ветра начали падать деревья

Фото: Konstantin Kokoshkin / Globallookpress

В некоторых районах Москвы идет сильный дождь и гроза, сообщил Telegram-канал Городского хозяйства российской столицы.

«Фиксируются сильные порывы ветра, есть случаи падения деревьев», — отмечается в публикации. Жителей и гостей столицы призвали воздержаться от пребывания на улице в непогоду. В случае если это невозможно, москвичей попросили не укрываться под деревьями и не парковать вблизи них машины.

Ранее ведущий специалист информационного агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова заявила, что при температуре плюс 33-35 градусов Цельсия и относительной влажности воздуха 60-70 процентов в случае осадков погода в столице окажется «невыносимой».

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      Маргарита Пименова
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