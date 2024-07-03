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17:12, 3 июля 2024Силовые структуры

В Москве во время драки произошла стрельба

В Москве мужчина открыл стрельбу по людям во время драки, есть раненые
СюжетСтрельба в Москве

Фото: Станислав Трифонов / «Лента.ру»

В московском районе Люблино произошла драка со стрельбой, есть раненые. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

ЧП случилось на Тихорецком бульваре. В ходе потасовки с участием около 20 мигрантов один из мужчин стал стрелять по людям. Пострадали несколько человек. После стрельбы участники конфликта разбежались.

Ранее 3 июля сообщалось, что следственные органы возбудили уголовное дело о хулиганстве по факту массовой драки со стрельбой у торгового центра в Тюмени. Участники драки использовали травматическое оружие. В ГУ МВД по Тюменской области заявили, что конфликт произошел на бытовой почве.

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      Любовь Ширижик
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