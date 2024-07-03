Стали известны подробности о массовой драке со стрельбой в российском городе

Следствие возбудило дело по факту массовой драки со стрельбой у ТЦ Тюмени

Следственные органы возбудили уголовное дело о хулиганстве по факту массовой драки со стрельбой у торгового центра в Тюмени. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональной прокуратуре.

Расследованием дела по статье 213 УК РФ («Хулиганство, совершенное с применением оружия») занимается отдел полиции № 1 городского управления МВД. Полицейские выясняют личности всех участников потасовки и обстоятельства произошедшего. Прокурор Тюменской области Владислав Московских взял под свой контроль расследование уголовного дела.

Конфликт произошел между представителями местной диаспоры и активистами националистической организации «Русская община», сообщает РБК со ссылкой на местные паблики. Участники драки использовали травматическое оружие. В ГУ МВД по Тюменской области заявили, что конфликт произошел на бытовой почве.

Поздним вечером 2 июля появилось видео потасовки на улице Широтной в Тюмени. По словам очевидцев, около 30 человек столкнулись между собой, а затем разбежались.

